После возмущения Мизулиной в Екатеринбурге отменили концерт группы «Сансара»





– заявляла Мизулина. «Уехавшие из России исполнители из некоей группы "Сансара", выступившие против СВО, собираются провести 10 августа концерт в Екатеринбурге. Естественно, в "Ельцин-центре", ну а где еще? Многие возмущённые граждане мне пишут по этому поводу. Разделяю их негодование»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге после возмущения главы «Лиги безопасного Интернета» Екатерины Мизулиной отменили концерт уральской группы «Сансара».Фронтмен группы Саша Гагарин написал в соцсетях, что концерт, который должен был состояться сегодня, 10 августа, в «Ельцин-центре», отменяется. Причину он не назвал, но пообещал рассказать о ней позже.Отметим, что накануне глава «Лиги безопасного Интернета» Екатерина Мизулина раскритиковала концерт «Сансары» в «Ельцин-центре».Связана ли отмена концерта напрямую с действиями Мизулиной, неизвестно.