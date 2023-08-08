На 5 процентов выросло количество гражданских дел в свердловских судах

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Жители Свердловской области стали охотнее решать трудовые и имущественные споры в судебном порядке. К такому выводу можно прийти исходя из ощутимого роста гражданских дел в областных судах.Информацию о том, что в первом полугодии 2023 года в суды Свердловской области поступило на 5% больше гражданских дел, чем за тот же период 2022 года, обнародовала заместитель председателя Свердловского областного суда по гражданским делам Анна Васильева. Всего за шесть прошедших месяцев таких дел было 525 409.Большую часть дел, которые рассматривались районными городскими судами, составили дела по искам о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору (более 24% от общего числа дел). В этом году увеличилось количество дел по трудовым и наследственным спорам. Что касается мировых судей, то им чаще всего приходится рассматривать дела по заявлениям о выдаче судебных приказов о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи. Таких дел почти половина в общей массе рассмотренных в первом полугодии судебных случаев. Часто мировые судьи разбираются и с заявлениями о взыскании сумм по договору займа или кредитному договору. Таких дел стало на 45% больше, чем в прошлом году.