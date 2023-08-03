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В Свердловской области 12-летних девочек бесплатно привьют от ВПЧ
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области 12-летних девочек начнут бесплатно прививать от вируса папилломы человека. Девочкам будут ставить вакцину «Гардасил».
Согласно приказу регионального Минздрава, первую дозу 12-летним девочкам должны поставить не позднее 22 сентября, а вторую – не позднее 22 марта 2024 года.
Вакцина от ВПЧ закуплена за счет средств областного бюджета.
Согласно приказу регионального Минздрава, первую дозу 12-летним девочкам должны поставить не позднее 22 сентября, а вторую – не позднее 22 марта 2024 года.
Вакцина от ВПЧ закуплена за счет средств областного бюджета.
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