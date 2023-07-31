Синоптики предупредили свердловчан о похолодании





– рассказала синоптик. «С Арктического побережья в центр Европейской части России опускается обширный антициклон. Свердловская область окажется на его восточной периферии. Из-за северного ветерка, несущего свежесть, ожидается умеренная погода при температуре воздуха, близкой к норме»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области уже на этой неделе ожидается похолодание. Об этом сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.В период с 10 по 13 августа по ночам будет по-августовски прохладно: преимущественно 8…13°С. Днем 20…24°С, в Екатеринбурге 22…23°С. Небольшой дождь ожидается 10 августа.С 14 по 16 августа станет на 2-3 градуса теплее. Но вероятен и кратковременный дождь.