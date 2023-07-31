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Синоптики предупредили свердловчан о похолодании
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области уже на этой неделе ожидается похолодание. Об этом сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.
В период с 10 по 13 августа по ночам будет по-августовски прохладно: преимущественно 8…13°С. Днем 20…24°С, в Екатеринбурге 22…23°С. Небольшой дождь ожидается 10 августа.
С 14 по 16 августа станет на 2-3 градуса теплее. Но вероятен и кратковременный дождь.
«С Арктического побережья в центр Европейской части России опускается обширный антициклон. Свердловская область окажется на его восточной периферии. Из-за северного ветерка, несущего свежесть, ожидается умеренная погода при температуре воздуха, близкой к норме»,
– рассказала синоптик.
В период с 10 по 13 августа по ночам будет по-августовски прохладно: преимущественно 8…13°С. Днем 20…24°С, в Екатеринбурге 22…23°С. Небольшой дождь ожидается 10 августа.
С 14 по 16 августа станет на 2-3 градуса теплее. Но вероятен и кратковременный дождь.
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