Незаконные рубки леса выявили в Свердловской области с помощью дистанционного мониторинга



Фото: пресс-служба Рослесинфорга





– сообщил директор «Центрлеспроекта» Евгений Лялин. «В этом году специалисты продолжают отслеживать нарушения лесного законодательства в регионе. В первую очередь, контролируются те лесничества, где активно развито лесопользование и в прошлом уже выявлялись факты незаконной заготовки древесины. В 2022 году в Байкаловском лесничестве Свердловской области сотрудниками "Центрлеспроекта" было выявлено 45 нарушений лесного законодательства на площади 31,7 гектара»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области дистанционный мониторинг использования лесов помог выявить незаконные рубки деревьев. В этом году специалисты зафиксировали пять нарушений в Байкаловском лесничестве.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Рослесинфорга, мониторинг в 2023 году охватил 27 лесничеств общей площадью 14 миллионов гектаров, что на 11% больше, чем в прошлом году.Специалисты филиала Рослесинфорга «Центрлеспроект» выявили пять нарушений лесного законодательства на территории Байкаловского лесничества общей площадью 7,9 гектара.В прошлом году сотрудники Рослесинфорга выявили в регионе 317 нарушений лесного законодательства, 65% из которых – незаконные рубки.