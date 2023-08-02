Суды Свердловской области стали гораздо чаще наказывать подсудимых трудом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Свердловском областном суде подвели итоги первых шести месяцев 2023 года. И выяснилось, в частности, что местные судьи стали охотнее заменять лишение преступников свободы на альтернативные виды наказаний.В свердловских судах, по сравнению с первым полугодием прошлого года, резко выросло количество приговоров, отправляющих преступников на принудительные работы. С января по июнь 2023 их стало в 54 раза больше, чем за тот же период 2022 года. На такую тенденцию указал заместитель председателя Свердловского областного суда по уголовным делам Евгений Шумков. При этом за отчётный период к реальному лишению свободы районные суды осудили почти на 900 лиц меньше, чем в первом полугодии прошлого года. Это, по мнению Шумкова, указывает на тенденцию к гуманизации правоприменительной практики уголовного судопроизводства в регионе.Помимо принудительных работ, альтернативой отправке в колонии и тюрьмы является ещё ограничение свободы и исправительные работы. Для осуждённых, приговорённых к «наказанию трудом», в области с прошлого года начали строить новые исправительные центры. Рассматривается возможность использования труда осужденных в городском хозяйстве, 2014 пишет официальный сайт Свердловского облсуда.