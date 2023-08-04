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Обновленный фонтан в Историческом сквере в Екатеринбурге запустят 18 августа
Фото: Юрий Капустин / екатеринбург.рф
В Историческом сквере в Екатеринбурге к 300-летию города обновили музыкальный фонтан. Церемония торжественного открытия состоится 18 августа.
Во время реконструкции полностью обновили фонтанное хозяйство. Также установлено оборудование для обеспечения музыкального и светового сопровождения. Такой подарок городу сделали ПАО «Сбербанк России» и его партнерские компании.
Помимо этого, у архитектурного объекта появится водный дисперсионный экран, на котором можно увидеть изображение. Задуман еще один спецэффект – в фонтане можно будет увидеть не только воду, но и огонь.
Запустят обновленный фонтан 18 августа – накануне Дня города. Он будет работать до завершения сезона.
Во время реконструкции полностью обновили фонтанное хозяйство. Также установлено оборудование для обеспечения музыкального и светового сопровождения. Такой подарок городу сделали ПАО «Сбербанк России» и его партнерские компании.
Помимо этого, у архитектурного объекта появится водный дисперсионный экран, на котором можно увидеть изображение. Задуман еще один спецэффект – в фонтане можно будет увидеть не только воду, но и огонь.
Запустят обновленный фонтан 18 августа – накануне Дня города. Он будет работать до завершения сезона.
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