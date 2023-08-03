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В Екатеринбурге на три месяца перекроют улицу Мельникова
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по участку улицы Мельникова – от Верх-Исетского бульвара до улицы Нагорной. Ограничения будут действовать с 19 августа по 17 ноября.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, перекрытие связано с проведением работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения.
Объезжать закрытый участок предлагается по улицам Нагорной и Синяева.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, перекрытие связано с проведением работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения.
Объезжать закрытый участок предлагается по улицам Нагорной и Синяева.
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