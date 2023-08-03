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На станции ВИЗ в Екатеринбурге построили новый пешеходный мост
Фото: пресс-служба СвЖД
В Екатеринбурге на железнодорожной станции ВИЗ построили новый пешеходный мост. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.
Новый мост обеспечит безопасный и комфортный переход через ж/д пути пассажирам при выходе на платформу к поездам, а также горожанам при сквозном проходе из одной части микрорайона Заречный в другую.
В пресс-службе СвЖД добавили, что к 300-летию Екатеринбурга фасады моста украсили изображениями самых узнаваемых объектов города.
На территории станции также оборудовали модульный туалетный комплекс и пешеходные дорожки, а также разбили газоны.
Новый мост обеспечит безопасный и комфортный переход через ж/д пути пассажирам при выходе на платформу к поездам, а также горожанам при сквозном проходе из одной части микрорайона Заречный в другую.
В пресс-службе СвЖД добавили, что к 300-летию Екатеринбурга фасады моста украсили изображениями самых узнаваемых объектов города.
На территории станции также оборудовали модульный туалетный комплекс и пешеходные дорожки, а также разбили газоны.
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