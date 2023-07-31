Крупную партию незаконных гаджетов нашли в одном из магазинов Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сотрудники Екатеринбургской таможни выявили крупную партию незаконных смартфонов, планшетов, наушников и другой техники на общую сумму четыре миллиона рублей.В пресс-службе Уральского таможенного управления «Вечерним ведомостям» рассказали, что екатеринбургские таможенники обнаружили в одном из компьютерных магазинов города 111 единиц незадекларированной техники. Среди них – смартфоны Apple Iphone, Realme, Samsung, Xiaomi Google Pixel, планшеты IPad Apple, Samsung, ноутбуки Lenovo, Ace, Honor, Asus, колонки JBL CHARGE 5, наушники Apple, Sony, смарт-часы Samsung Galaxy watch5 Pro. Всего найдено товаров на сумму четыре миллиона рублей.Во время проверки таможенники выяснили, что владелец данной техники – индивидуальный предприниматель, который, согласно договору аренды, размещал, хранил и реализовывал иностранную технику в помещении торгово-сервисной компании. Подтвердить законность ввоза в страну этой продукции бизнесмен не смог. По его словам, гаджеты он приобретал в России у мелких и крупных поставщиков, а через границу ничего не перевозил. Однако соответствующие документы он не предоставил.В отношении бизнесмена возбуждены два административных дела. Вся партия товаров изъята.