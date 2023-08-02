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За выходные в Екатеринбурге задержали 14 водителей без прав
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 4 по 6 августа автоинспекторы проводили массовые водителей. За это время задержали 14 автолюбителей, не имеющих водительского удостоверения.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за пьяное вождение к административной ответственности привлекли трех водителей. Еще шесть автолюбителей привлечены за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении пяти водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.
Также автоинспекторы задержали 14 водителей, не имеющих водительского удостоверения, и шесть водителей, лишенных права управления ТС.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за пьяное вождение к административной ответственности привлекли трех водителей. Еще шесть автолюбителей привлечены за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении пяти водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.
Также автоинспекторы задержали 14 водителей, не имеющих водительского удостоверения, и шесть водителей, лишенных права управления ТС.
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