За выходные в Екатеринбурге задержали 14 водителей без прав

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 4 по 6 августа автоинспекторы проводили массовые водителей. За это время задержали 14 автолюбителей, не имеющих водительского удостоверения.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за пьяное вождение к административной ответственности привлекли трех водителей. Еще шесть автолюбителей привлечены за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении пяти водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.Также автоинспекторы задержали 14 водителей, не имеющих водительского удостоверения, и шесть водителей, лишенных права управления ТС.