За неделю клещи покусали 221 свердловчанина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За неделю в Свердловской области от укусов клещей пострадал 221 человек, в том числе 41 ребенок. Всего с начала сезона в регионе зарегистрировано 22 076 пострадавших, среди которых 4 055 детей. Это в 2,1 раза ниже аналогичного периода прошлого года и в 1,3 раза ниже среднего многолетнего уровня.В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области рассказали, что случаи присасывания клещей зафиксированы в 67 муниципалитетах. На Екатеринбург приходится 28,6% от всех пострадавших – 6 302 человека, в том числе 716 детей.С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 142 свердловчанина, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» – 428 человек.