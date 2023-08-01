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Штормовое предупреждение продлено в Свердловской области
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области снова продлили штормовое предупреждение. МЧС призывает соблюдать меры безопасности.
Согласно данным синоптиков, завтра, 8 августа, в регионе ожидаются сильные дожди и грозы.
При возникновении ЧП необходимо сообщить об этом по телефону 101 или 112.
Согласно данным синоптиков, завтра, 8 августа, в регионе ожидаются сильные дожди и грозы.
При возникновении ЧП необходимо сообщить об этом по телефону 101 или 112.
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