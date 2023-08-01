Штормовое предупреждение продлено в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области снова продлили штормовое предупреждение. МЧС призывает соблюдать меры безопасности.Согласно данным синоптиков, завтра, 8 августа, в регионе ожидаются сильные дожди и грозы.При возникновении ЧП необходимо сообщить об этом по телефону 101 или 112.