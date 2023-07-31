На строительство станции водоочистки в Нижнем Тагиле потратят 6,2 млрд рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Свердловской области предоставят специальный казначейский кредит в 6,2 миллиарда рублей на строительство станции водоподготовки «Южная» и реконструкцию магистрального водовода в Нижнем Тагиле.Решение о предоставлении денег Свердловской области принял заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов заявил, что новая станция позволит обеспечить качественной питьевой водой более 220 тысяч жителей Нижнего Тагила, объекты социальной инфраструктуры и основные промышленные предприятия города.В департаменте информполитики региона рассказали, что запланировано строительство станции подготовки питьевой воды из Черноисточинского водохранилища мощностью 100 тысяч кубометров в сутки, а также реконструкция магистрального водовода от водозабора Черноисточинского гидроузла до города диаметром один метр и протяженностью 17 километров. Строительство станции планируют завершить до 2026 года.