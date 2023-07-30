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Жительницу Верхней Пышмы обвинили в жестоком обращении с животными

15.33 Воскресенье, 6 августа 2023
Скрин из видео: «Восьмой район Верхней Пышмы и Среднеуральска»
В Верхней Пышме местную жительницу, которая называет себя дрессировщицей, обвинили в жестоком обращении с животными. На кадры видеокамер в подъезде попали кадры с избиением собаки.

Видео опубликовал телеграм-канал «Восьмой район Верхней Пышмы и Среднеуральска». На первых кадрах собаку не видно, но, глядя на движения женщины, можно понять, что она пинает своего питомца. На следующих кадрах хозяйка силой тащит собаку за ошейник.

«Женщина позиционирует себя, как профессиональный дрессировщик. Это что за методы? Жестокое избиение невинного существа? Подумайте, кому вы отдаете на "воспитание" своих животных»,

– приводят слова местных жителей, поделившихся записями с камер.


Является ли женщина на самом деле профессиональным дрессировщиком – неизвестно. Однако в социальных сетях, со слов знакомых с ней горожан, она пишет, что занимается дрессировкой собак с 2009 года.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:43 В столице Урала после ливня затопило несколько районов
12:40 В Екатеринбурге после ливня затопило подъезд к травмпункту в Пионерском
12:20 В Свердловской области пьяная мать села за руль с ребенком в машине и устроила ДТП
11:04 В Екатеринбурге водитель Ford Taurus протаранил автомобили на стоянке и ушел
10:15 Более 600 миллионов получил Нижний Тагил на модернизацию газовых котельных
09:24 Лже-провайдер похитил у пенсионера из Екатеринбурга 700 тысяч под видом настройки сим-карты
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15:01 В Екатеринбурге к трехсотлетию города установили монумент «Слава труду»
13:53 В столице Урала на Сортировке мужчина напал на компанию девушек
12:59 Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась почти в шесть раз
11:55 Полиция Екатеринбурга организовала проверку по факту массовой драки мигрантов
11:01 Жители Нижнего Тагила на три дня остались без воды из-за ремонтных работ
10:06 Жителя Верхотурья принудительно отправили лечиться от туберкулеза ради обязательных работ
09:30 В Новоуральске при столкновении с LADA Granta погиб мотоциклист
20:53 Нижнетагильскую корову выуживали из ямы краном
20:37 День слонихи отметят в Екатеринбургском зоопарке
20:04 Колесо обозрения возвращается в уралмашевский парк
19:40 Грибники в Ревде вынесли из леса нелетающую сову
19:17 Запрет плавать на сап-досках в тёмное время суток обсуждают в Нижнем Тагиле
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