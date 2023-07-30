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Жительницу Верхней Пышмы обвинили в жестоком обращении с животными
Скрин из видео: «Восьмой район Верхней Пышмы и Среднеуральска»
В Верхней Пышме местную жительницу, которая называет себя дрессировщицей, обвинили в жестоком обращении с животными. На кадры видеокамер в подъезде попали кадры с избиением собаки.
Видео опубликовал телеграм-канал «Восьмой район Верхней Пышмы и Среднеуральска». На первых кадрах собаку не видно, но, глядя на движения женщины, можно понять, что она пинает своего питомца. На следующих кадрах хозяйка силой тащит собаку за ошейник.
Является ли женщина на самом деле профессиональным дрессировщиком – неизвестно. Однако в социальных сетях, со слов знакомых с ней горожан, она пишет, что занимается дрессировкой собак с 2009 года.
Видео опубликовал телеграм-канал «Восьмой район Верхней Пышмы и Среднеуральска». На первых кадрах собаку не видно, но, глядя на движения женщины, можно понять, что она пинает своего питомца. На следующих кадрах хозяйка силой тащит собаку за ошейник.
«Женщина позиционирует себя, как профессиональный дрессировщик. Это что за методы? Жестокое избиение невинного существа? Подумайте, кому вы отдаете на "воспитание" своих животных»,
– приводят слова местных жителей, поделившихся записями с камер.
Является ли женщина на самом деле профессиональным дрессировщиком – неизвестно. Однако в социальных сетях, со слов знакомых с ней горожан, она пишет, что занимается дрессировкой собак с 2009 года.
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