Свердловские спасатели предупредили о сильных дождях и грозах 6 августа



– сказали в МЧС. «Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите электробытовые приборы»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В свердловском МЧС предупреждают о непогоде в воскресенье, 6 августа. По данным синоптиков, завтра в регионе ожидаются сильные дожди и грозы.Владельцам частных домов спасатели рекомендуют заранее подготовить ливневую канализацию и другие дренажные системы к отводу дождевого стока. Также специалисты советуют во время непогоды закрыть все окна, двери, дымоход и вентиляционные отверстия.Напоминаем, что при возникновении ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».