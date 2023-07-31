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Свердловские спасатели предупредили о сильных дождях и грозах 6 августа
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В свердловском МЧС предупреждают о непогоде в воскресенье, 6 августа. По данным синоптиков, завтра в регионе ожидаются сильные дожди и грозы.
Владельцам частных домов спасатели рекомендуют заранее подготовить ливневую канализацию и другие дренажные системы к отводу дождевого стока. Также специалисты советуют во время непогоды закрыть все окна, двери, дымоход и вентиляционные отверстия.
Напоминаем, что при возникновении ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
Владельцам частных домов спасатели рекомендуют заранее подготовить ливневую канализацию и другие дренажные системы к отводу дождевого стока. Также специалисты советуют во время непогоды закрыть все окна, двери, дымоход и вентиляционные отверстия.
«Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите электробытовые приборы»,
– сказали в МЧС.
Напоминаем, что при возникновении ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
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