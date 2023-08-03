В Екатеринбурге к трехсотлетию города установили монумент «Слава труду»





– пояснил Сергей Дабахов. «Скульптура изображает сварщика в экипировке. На производстве этот специалист стоит одним из последних в цепи – он сводит воедино труд многих других работников: фрезеровщиков, токарей, металлургов. Памятник символизирует свердловчанина – человека труда, сделавшего огромный вклад в развитие, защиту и процветание страны»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге к трехсотлетию города напротив здания по улице Маневровой, 38 «б» установили монумент «Слава Труду». В 1928 году в том месте начали возводить завод «Уралмаш».Еще одним поводом для открытия статуи стало 85-летние Железнодорожного района. Инициатором и спонсором проекта стал почетный гражданин уральской столицы Сергей Дабахов, а отливали скульптуру в мастерской «Дубровин», рассказали в мэрии города.