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В Екатеринбурге к трехсотлетию города установили монумент «Слава труду»
Фото: Алина Шешеня / екатеринбург.рф
В Екатеринбурге к трехсотлетию города напротив здания по улице Маневровой, 38 «б» установили монумент «Слава Труду». В 1928 году в том месте начали возводить завод «Уралмаш».
Еще одним поводом для открытия статуи стало 85-летние Железнодорожного района. Инициатором и спонсором проекта стал почетный гражданин уральской столицы Сергей Дабахов, а отливали скульптуру в мастерской «Дубровин», рассказали в мэрии города.
Еще одним поводом для открытия статуи стало 85-летние Железнодорожного района. Инициатором и спонсором проекта стал почетный гражданин уральской столицы Сергей Дабахов, а отливали скульптуру в мастерской «Дубровин», рассказали в мэрии города.
«Скульптура изображает сварщика в экипировке. На производстве этот специалист стоит одним из последних в цепи – он сводит воедино труд многих других работников: фрезеровщиков, токарей, металлургов. Памятник символизирует свердловчанина – человека труда, сделавшего огромный вклад в развитие, защиту и процветание страны»,
– пояснил Сергей Дабахов.
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