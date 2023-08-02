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Полиция Екатеринбурга организовала проверку по факту массовой драки мигрантов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Полиция Екатеринбурга организовала проверку после сообщений СМИ о массовой драке, предположительно, мигрантов во дворе дома по улице Софьи Перовской.
По некоторым сведением, в конфликте участвовало порядка 40 человек.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, о конфликте иностранных граждан в полиции узнали от граждан, обратившихся в полицию. Тогда на место происшествия, как заявляется, выезжало несколько нарядов полиции. Данных о пострадавших, как и заявлений от участников потасовки, правоохранителям не поступало.
Кроме этого, в полиции отметили, что в городе будут продолжаться «профилактические рейды по поддержанию правопорядка и пресечению нарушений миграционного законодательства».
По некоторым сведением, в конфликте участвовало порядка 40 человек.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, о конфликте иностранных граждан в полиции узнали от граждан, обратившихся в полицию. Тогда на место происшествия, как заявляется, выезжало несколько нарядов полиции. Данных о пострадавших, как и заявлений от участников потасовки, правоохранителям не поступало.
«Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия и личностей участников инцидента»,
– сообщили в пресс-группе.
Кроме этого, в полиции отметили, что в городе будут продолжаться «профилактические рейды по поддержанию правопорядка и пресечению нарушений миграционного законодательства».
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