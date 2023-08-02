Возрастное ограничение 18+

Полиция Екатеринбурга организовала проверку по факту массовой драки мигрантов

11.55 Суббота, 5 августа 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Полиция Екатеринбурга организовала проверку после сообщений СМИ о массовой драке, предположительно, мигрантов во дворе дома по улице Софьи Перовской.

По некоторым сведением, в конфликте участвовало порядка 40 человек.

Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, о конфликте иностранных граждан в полиции узнали от граждан, обратившихся в полицию. Тогда на место происшествия, как заявляется, выезжало несколько нарядов полиции. Данных о пострадавших, как и заявлений от участников потасовки, правоохранителям не поступало.

«Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия и личностей участников инцидента»,

– сообщили в пресс-группе.



Кроме этого, в полиции отметили, что в городе будут продолжаться «профилактические рейды по поддержанию правопорядка и пресечению нарушений миграционного законодательства».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Екатеринбурге автомобиль сбил семилетнюю девочку
02 августа 2023
Прокуратура нашла нарушения при установке водоматов в Свердловской области
03 августа 2023
В Серове на девочку напала собака
28 июля 2023
В Екатеринбурге восстановили движение под мостом на Щербакова
03 августа 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Заказчик громкого убийства в Екатеринбурге скоропостижно скончался после дачи показаний о взятке московскому генералу

Он обвинил высокопоставленного силовика МВД во взятке в 1.5 миллиона долларов
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:01 В Екатеринбурге к трехсотлетию города установили монумент «Слава труду»
13:53 В столице Урала на Сортировке мужчина напал на компанию девушек
12:59 Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась почти в шесть раз
11:55 Полиция Екатеринбурга организовала проверку по факту массовой драки мигрантов
11:01 Жители Нижнего Тагила на три дня остались без воды из-за ремонтных работ
10:06 Жителя Верхотурья принудительно отправили лечиться от туберкулеза ради обязательных работ
09:30 В Новоуральске при столкновении с LADA Granta погиб мотоциклист
20:53 Нижнетагильскую корову выуживали из ямы краном
20:37 День слонихи отметят в Екатеринбургском зоопарке
20:04 Колесо обозрения возвращается в уралмашевский парк
19:40 Грибники в Ревде вынесли из леса нелетающую сову
19:17 Запрет плавать на сап-досках в тёмное время суток обсуждают в Нижнем Тагиле
18:34 Хулигана с рогаткой в Екатеринурге приняли за снайпера
17:52 Теплые, но дождливые выходные ожидаются в Свердловской области
17:19 Большой экологический праздник пройдет в Екатеринбурге
16:55 Екатеринбург оказался в пятерке городов для комфортной езды на велосипедах
16:23 СК проводит проверку из-за смерти отца «брошенной» на Эльмаше девочки
15:51 В Свердловской области снова продлили предупреждение о смоге
15:25 Жительницу Ивделя будут судить за убийство сестры
14:57 Певица Валерия станет еще одним хедлайнером Дня города в Екатеринбурге
14:22 Очередной этап опрессовок пройдет в Екатеринбурге
13:54 Госдолг Свердловской области достиг 108,9 млрд рублей
13:21 Улицу Мраморскую перекроют в Екатеринбурге до конца сентября
12:50 Движение по новому путепроводу развязки у «Калины» в Екатеринбурге обещают открыть в августе
12:19 Жителей Сортировки в Екатеринбурге разбудил вой сирены
11:56 Екатеринбург может остаться без новых общественных туалетов
Все новости Свердловской области
18:07 В Анапе после поездки на «банане» от сердечного приступа скончался турист
17:42 В Нижнем Новгороде из-за внешности избили троих 18-летних парней
16:47 В Самарской области задержали главу регионального Минздрава
16:07 На 82-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко
18:28 В Анапе задержали подозреваемого в домогательствах к девочкам в детском лагере
17:19 СК проверит интервью Собчак с актером Паниным на оправдание терроризма
16:34 В Амурской области после отдыха в детском лагере умерла малолетняя девочка
15:32 Глава Башкирии убедил вооруженного гранатой мужчину на Нагаевском шоссе сдаться
14:55 В Красноярском крае при крушении частного гидросамолета погибли два человека
16:24 Суд арестовал челябинца, который 14 лет удерживал в своем доме девушку
16:11 В Люберцах крупный пожар на предприятии по производству шин
15:47 Роспотребнадзор: в Москве у сотрудника ПАО «Роснефть» обнаружили корь
19:09 Депутат Хинштейн сообщил о взрыве на НПЗ в Самаре
18:51 Власти подтвердили взрыв в центре Таганрога
18:39 В Таганроге произошел мощный взрыв
17:38 Роспотребнадзор: в Татарстане 83 человека заразились корью, из них 39 детей
16:49 В Москве задержали 27-летнего мужчину, который нашел на улице миллион рублей
15:52 Сенаторы приняли поправку о запрете юрпомощи в военкоматах, признав ее «юридически некорректной»
14:20 Совфед одобрил закон о призывном возрасте в РФ с 18 до 30 лет
13:19 Путин: Россия списала задолженности стран Африки на сумму $23 млрд
13:04 В России почти вдвое выросли цены на имбирь
12:30 В ГД внесли законопроект о лишении свободы на 4 года за мелкие взятки до 10 тысяч рублей
11:33 Власти Таиланда: число туристов из России выросло на 1000% за год
10:54 Замглавы ГУФСИН Приморья арестован на два месяца по делу о поставках банок в колонию
18:35 Суд в Москве приговорил судью в отставке Кондрат к девяти годам колонии
17:44 ВЦИОМ: 56% россиян верят в ангелов
Все новости России и мира
15:01 В Екатеринбурге к трехсотлетию города установили монумент «Слава труду»
13:53 В столице Урала на Сортировке мужчина напал на компанию девушек
12:59 Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась почти в шесть раз
11:55 Полиция Екатеринбурга организовала проверку по факту массовой драки мигрантов
11:01 Жители Нижнего Тагила на три дня остались без воды из-за ремонтных работ
10:06 Жителя Верхотурья принудительно отправили лечиться от туберкулеза ради обязательных работ
09:30 В Новоуральске при столкновении с LADA Granta погиб мотоциклист
20:53 Нижнетагильскую корову выуживали из ямы краном
20:37 День слонихи отметят в Екатеринбургском зоопарке
20:04 Колесо обозрения возвращается в уралмашевский парк
19:40 Грибники в Ревде вынесли из леса нелетающую сову
19:17 Запрет плавать на сап-досках в тёмное время суток обсуждают в Нижнем Тагиле
18:34 Хулигана с рогаткой в Екатеринурге приняли за снайпера
17:52 Теплые, но дождливые выходные ожидаются в Свердловской области
17:19 Большой экологический праздник пройдет в Екатеринбурге
16:55 Екатеринбург оказался в пятерке городов для комфортной езды на велосипедах
16:23 СК проводит проверку из-за смерти отца «брошенной» на Эльмаше девочки
15:51 В Свердловской области снова продлили предупреждение о смоге
15:48 «Уралкалий» — генеральный партнер XVII Международного фестиваля колокольных звонов и духовной музыки «Звоны России»
15:25 Жительницу Ивделя будут судить за убийство сестры
14:57 Певица Валерия станет еще одним хедлайнером Дня города в Екатеринбурге
14:22 Очередной этап опрессовок пройдет в Екатеринбурге
13:54 Госдолг Свердловской области достиг 108,9 млрд рублей
13:21 Улицу Мраморскую перекроют в Екатеринбурге до конца сентября
12:50 Движение по новому путепроводу развязки у «Калины» в Екатеринбурге обещают открыть в августе
12:19 Жителей Сортировки в Екатеринбурге разбудил вой сирены
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK