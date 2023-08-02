Полиция Екатеринбурга организовала проверку по факту массовой драки мигрантов





– сообщили в пресс-группе. «Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия и личностей участников инцидента»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Полиция Екатеринбурга организовала проверку после сообщений СМИ о массовой драке, предположительно, мигрантов во дворе дома по улице Софьи Перовской.По некоторым сведением, в конфликте участвовало порядка 40 человек.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, о конфликте иностранных граждан в полиции узнали от граждан, обратившихся в полицию. Тогда на место происшествия, как заявляется, выезжало несколько нарядов полиции. Данных о пострадавших, как и заявлений от участников потасовки, правоохранителям не поступало.Кроме этого, в полиции отметили, что в городе будут продолжаться «профилактические рейды по поддержанию правопорядка и пресечению нарушений миграционного законодательства».