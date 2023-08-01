Жителя Верхотурья принудительно отправили лечиться от туберкулеза ради обязательных работ

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Верхотурье местного жителя, приговоренного к 150 часам обязательных работ за угрозы убийством, принудительно отправили в противотуберкулезный диспансер, чтобы он мог отработать наказание.Как сообщили «Вечерним ведомостям», жителя Верхотурья приговорили к обязательном работам за угрозы убийством еще в мае этого года, однако из-за того, что он болел открытой формой туберкулеза, его не могли допустить до работ. Этим приговоренный к труду и воспользовался, решив проигнорировать лечение.Чтобы исполнение наказания стало возможным, прокуратура Верхотурского района направила в суд административное исковое заявление о госпитализации в противотурберкулезную организацию в принудительном порядке. Суд заявление прокуратуры удовлетворил и силами приставов поместил мужчину в противотуберкулезный диспансер, где он будет находиться до тех пор, пока не выздоровеет.