День слонихи отметят в Екатеринбургском зоопарке

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Завтра, 5 августа, самой главной обитательницей Екатеринбургского зоопарка станет Даша. По сложившейся традиции, первый выходной день августа здесь объявляют Днём слонихи).Посетителей зоопарка в субботу ждут подробный рассказ о слонихе Даше и зоовикторина. Заодно желающие примут участие в создании поздравительной открытки для Даши, тем более уместной, что в этот же день принято отмечать день её рождения.На самом деле, дата рождения Даши неизвестна. Зато известно, что родилась она 43 года назад в Лаосе. В Россию она попала в качестве дипломатического подарка и поначалу обрела местом жительства всемирно известный «Уголок дедушки Дурова». А в Екатеринбург из Москвы слониха переехала в 2007 году (и как раз в августе). Популярность Даши у посетителей быстро сделала её «звездой» и живым символом Екатеринбургского зоопарка.Поздравлять Дашу с Днём слона и днём рождения начнут завтра в 15:00.