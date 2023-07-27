Грибники в Ревде вынесли из леса нелетающую сову

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Ревдинская семья пошла в лес по грибы, а принесла домой... сову. Нелетающую птицу они обнаружили под лесным кустиком, куда заглянули в надежде найти боровичок.По возвращении в город, грибники отнесли пернатую находку в местную ветеринарную клинику Петра Горбенко. Там птицу осмотрели, но никаких патологий или травм не обнаружили. Скорее всего, это ещё молодой совёнок, слёток, который только учится летать и потому оказался на земле.И хоть птенец, возможно, в спасении не нуждался, обратно в лес его решено пока не возвращать. Сову передали в центр реабилитации хищных птиц «Холзан». Там за ней понаблюдают специалисты и, при необходимости, помогут «встать на крыло». А там будет видно, что с птичкой делать дальше — оставлять в неволе или выпускать на природу.Центр мониторинга и реабилитации хищных птиц «Холзан» существует в Свердловской области более 20 лет. Это один из крупнейших питомников страны по количеству хищных птиц, постоянно живущих и получающих лечебную и реабилитационную помощь. Среди подопечных «Холзана»: вороны, балобаны, стервятники, беркуты, орланы и многие другие.