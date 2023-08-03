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Теплые, но дождливые выходные ожидаются в Свердловской области
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге на выходных ожидается жара. Температура воздуха днем в районе 26°С. Вероятны грозы и дожди.
В субботу, 5 августа, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов кратковременный дождь, гроза, ночью и утром местами туман. Ночью 14…19°С, днем 24…29°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-западный со скоростью 2-7 м/сек, при грозе порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, днем кратковременный дождь. Ночью 17…19°С, днем 26…28°С. Ветер ночью неустойчивый слабый днем северо-западный со скоростью 2-7 м/сек, порывы до 12 м/сек.
В воскресенье, 6 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов кратковременный дождь, гроза. Ночью 14…19°С, днем 22…27°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северной четверти со скоростью 2-7 м/сек, при грозе порывы до 15 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ночью 17…19°С, днем 24…26°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северной четверти со скоростью 2-7 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 5 августа, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов кратковременный дождь, гроза, ночью и утром местами туман. Ночью 14…19°С, днем 24…29°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-западный со скоростью 2-7 м/сек, при грозе порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, днем кратковременный дождь. Ночью 17…19°С, днем 26…28°С. Ветер ночью неустойчивый слабый днем северо-западный со скоростью 2-7 м/сек, порывы до 12 м/сек.
В воскресенье, 6 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов кратковременный дождь, гроза. Ночью 14…19°С, днем 22…27°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северной четверти со скоростью 2-7 м/сек, при грозе порывы до 15 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ночью 17…19°С, днем 24…26°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северной четверти со скоростью 2-7 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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