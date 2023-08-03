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Теплые, но дождливые выходные ожидаются в Свердловской области

17.52 Пятница, 4 августа 2023
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге на выходных ожидается жара. Температура воздуха днем в районе 26°С. Вероятны грозы и дожди.

В субботу, 5 августа, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов кратковременный дождь, гроза, ночью и утром местами туман. Ночью 14…19°С, днем 24…29°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-западный со скоростью 2-7 м/сек, при грозе порывы до 14 м/сек.

В Екатеринбурге облачно с прояснениями, днем кратковременный дождь. Ночью 17…19°С, днем 26…28°С. Ветер ночью неустойчивый слабый днем северо-западный со скоростью 2-7 м/сек, порывы до 12 м/сек.

В воскресенье, 6 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов кратковременный дождь, гроза. Ночью 14…19°С, днем 22…27°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северной четверти со скоростью 2-7 м/сек, при грозе порывы до 15 м/сек.

В столице Урала облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ночью 17…19°С, днем 24…26°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северной четверти со скоростью 2-7 м/сек.

Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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20:36 Скульптурную композицию во славу труда откроют в Екатеринбурге
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