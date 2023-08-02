Большой экологический праздник пройдет в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В парке имени Павлика Морозова в Екатеринбурге в это воскресенье, 6 августа, пройдет большой экологический праздник «Зеленая Система». Он начнется в 14.00.На празднике екатеринбуржцы и гости города смогут узнать, как жить экологично и сдавать вторсырье. В парке будет работать пункт приема вторичных ресурсов: пластика, макулатуры, стекла. После праздника вторсырье отправят на переработку. Также пройдет благотворительный сбор корма для фонда помощи бездомным животным.Запланированы и лекции под открытым небом. Об экологичном образе жизни расскажут #НЕМУЗЕЙМУСОРА, Верни Стакан, МОЁсобачьеДЕЛО! и экоактивисты Екатеринбург. Кроме того, пройдут экологический квест и ярмарка бесплатного обмена вещами. Предусмотрены бесплатные мастер-классы по обновлению одежды вышивкой и батиком, созданию украшений и даже дрессировке собак. Также выступят гитаристы и кавер-денс группа.Организаторами экопраздника выступают благотворительный фонд «Система», Движение ЭКА и фонд поддержки молодежных инициатив ЭРА, а партнером – цифровая экосистема МТС.Отмечается, что экологический праздник в Екатеринбурге – это часть Всероссийского экопросветительского проекта «Зеленая Система», который охватит 10 регионов России 40 мероприятиями.