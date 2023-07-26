Екатеринбург оказался в пятерке городов для комфортной езды на велосипедах

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Екатеринбург занял третье место в списке городов для комфортной езды на велосипедах. Так посчитали исследователи из 2ГИС.Исследователи подсчитали в крупных городах протяженность велодорожек в парках и вдоль тротуаров, где они выделены разметкой. Первое место в рейтинге лучших городов для велосипедистов ожидаемо заняла Москва, где протяженность велодорожек составляет 405 километров. Второе занял Санкт-Петербург (140 км), а третье – Екатеринбург (53 км).Уфа расположилась на четвертом месте (52 км), а Омск – на пятом месте (36 км).Также эксперты подсчитали количество велопарковок. В Москве их 9 494, а среднее количество мест на каждой – семь. В Санкт-Петербурге велопарковок меньше – 8 096, но они вместительнее – на каждой в среднем по восемь мест. В Екатеринбурге нашли 2 067 парковок, среднее количеством мест – семь.Отметим, что не все жители Екатеринбурга считают город удобным для велосипедистов. Основание для таких мнений – небольшое количество велодорожек.