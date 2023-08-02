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В Свердловской области снова продлили предупреждение о смоге
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области во второй раз продлили предупреждение о смоге. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».
По данным синоптиков, в регионе сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Ожидается, что смог продержится в Свердловской области до вечера 7 августа.
По данным синоптиков, в регионе сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Ожидается, что смог продержится в Свердловской области до вечера 7 августа.
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