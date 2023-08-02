В Свердловской области снова продлили предупреждение о смоге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области во второй раз продлили предупреждение о смоге. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».По данным синоптиков, в регионе сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.Ожидается, что смог продержится в Свердловской области до вечера 7 августа.