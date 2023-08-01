Очередной этап опрессовок пройдет в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на следующей неделе стартует очередной этап опрессовок. Он пройдет с 7 по 11 августа.Гидравлические испытания будут проводиться в ночное время: с 23.00 до 06.00. В пресс-службе мэрии отмечают, что отключение горячей воды для проведения опрессовок не требуется. В случае отсутствия горячей воды необходимо обращаться в организации ЖКХ по месту жительства (УК, ТСЖ, РЭМП).При обнаружении утечек следует звонить по телефонам: 329-33-52, 329-37-52 или 329-37-01, 329-37-00 (дежурный диспетчер ЕТК), 222-30-05 (Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба).