Улицу Мраморскую перекроют в Екатеринбурге до конца сентября

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движение транспорта в районе дома №28 на улице Мраморской – от Павлодарской до Благодатской.Ограничения будут действовать с 22 августа по 31 сентября. Это связано со строительством водопровода.Зону перекрытия автомобилисты смогу объехать по улицам Павлодарской, Самолетной, Благодатской и переулку Короткий.