Возрастное ограничение 18+
Улицу Мраморскую перекроют в Екатеринбурге до конца сентября
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта в районе дома №28 на улице Мраморской – от Павлодарской до Благодатской.
Ограничения будут действовать с 22 августа по 31 сентября. Это связано со строительством водопровода.
Зону перекрытия автомобилисты смогу объехать по улицам Павлодарской, Самолетной, Благодатской и переулку Короткий.
Ограничения будут действовать с 22 августа по 31 сентября. Это связано со строительством водопровода.
Зону перекрытия автомобилисты смогу объехать по улицам Павлодарской, Самолетной, Благодатской и переулку Короткий.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Перекресток Инженерной – Черняховского перекроют в Екатеринбурге
03 августа 2023
03 августа 2023
Улицу Начдива Онуфриева перекроют в Екатеринбурге
01 августа 2023
01 августа 2023