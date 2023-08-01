Жителей Сортировки в Екатеринбурге разбудил вой сирены

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Екатеринбурге жителей Сортировки разбудил не будильник, а вой сирены. Его было слышно примерно 10 минут.Как сообщает Е1.RU со ссылкой на очевидцев, некоторые местные жители на всякий случай выбежали на улицу, но вокруг ничего не происходило, только был громкий звук сирены.В МЧС по Свердловской области сообщили, что никакой информации в экстренные службы не поступало. В единой городской диспетчерской подтвердили, что в микрорайоне никаких чрезвычайных ситуаций не зафиксировано.