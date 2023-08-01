Возрастное ограничение 18+

Жителей Сортировки в Екатеринбурге разбудил вой сирены

12.19 Пятница, 4 августа 2023
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня утром в Екатеринбурге жителей Сортировки разбудил не будильник, а вой сирены. Его было слышно примерно 10 минут.

Как сообщает Е1.RU со ссылкой на очевидцев, некоторые местные жители на всякий случай выбежали на улицу, но вокруг ничего не происходило, только был громкий звук сирены.

В МЧС по Свердловской области сообщили, что никакой информации в экстренные службы не поступало. В единой городской диспетчерской подтвердили, что в микрорайоне никаких чрезвычайных ситуаций не зафиксировано.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Екатеринбуржцев напугали звуки сирены
01 августа 2023
В Екатеринбурге эвакуировали 30 человек из-за пожара в многоэтажке
01 августа 2023
«Подскользнувшийся» самосвал раздавил легковушку на территории Старой Сортировки
03 августа 2023
Под мостом на Щербакова в Екатеринбурге ограничили движение из-за прорыва воды
03 августа 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Заказчик громкого убийства в Екатеринбурге скоропостижно скончался после дачи показаний о взятке московскому генералу

Он обвинил высокопоставленного силовика МВД во взятке в 1.5 миллиона долларов
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
14:22 Очередной этап опрессовок пройдет в Екатеринбурге
13:54 Госдолг Свердловской области достиг 108,9 млрд рублей
13:21 Улицу Мраморскую перекроют в Екатеринбурге до конца сентября
12:50 Движение по новому путепроводу развязки у «Калины» в Екатеринбурге обещают открыть в августе
12:19 Жителей Сортировки в Екатеринбурге разбудил вой сирены
11:56 Екатеринбург может остаться без новых общественных туалетов
11:25 Десять лесных пожаров действуют в Свердловской области
10:52 В Свердловской области пройдут массовые проверки водителей
10:24 Ради велофеста в Екатеринбурге перекроют центральные улицы
09:50 Автомобиль сбил трехлетнего мальчика на беговеле в Екатеринбурге
09:21 В Свердловской области вторую неделю ищут подростка на самокате
21:08 Великовозрастные олухи напали на девушку в Каменске-Уральском из-за цвета волос
20:36 Скульптурную композицию во славу труда откроют в Екатеринбурге
19:55 Судебная ошибка спасла рецидивиста из Сухого Лога от справедливого наказания
19:44 Отец «брошенной» на Эльмаше девочки найден мёртвым
18:48 «Подскользнувшийся» самосвал раздавил легковушку на территории Старой Сортировки
18:21 РЖД административно наказали за нарушения на станции Ильмовка
17:51 Перекресток Инженерной – Черняховского перекроют в Екатеринбурге
17:20 В Свердловской области резко подорожали огурцы
16:53 Екатеринбурженка завоевала девять медалей на Летних играх сурдлимпийцев
16:28 «Вечерние ведомости» снова обвиняют в дискредитации использования российской армии
15:55 «Майскую прогулку» снова перенесли в Екатеринбурге
15:20 В Серове водитель легковушки уснул за рулем и столкнулся с грузовиком
14:51 На борьбу с раком в Свердловской области дополнительно направили миллиард рублей
14:22 Найдены родители девочки, обнаруженной брошенной в Екатеринбурге
13:54 Художник расписал подземный переход у ТЮЗа в Екатеринбурге
Все новости Свердловской области
18:07 В Анапе после поездки на «банане» от сердечного приступа скончался турист
17:42 В Нижнем Новгороде из-за внешности избили троих 18-летних парней
16:47 В Самарской области задержали главу регионального Минздрава
16:07 На 82-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко
18:28 В Анапе задержали подозреваемого в домогательствах к девочкам в детском лагере
17:19 СК проверит интервью Собчак с актером Паниным на оправдание терроризма
16:34 В Амурской области после отдыха в детском лагере умерла малолетняя девочка
15:32 Глава Башкирии убедил вооруженного гранатой мужчину на Нагаевском шоссе сдаться
14:55 В Красноярском крае при крушении частного гидросамолета погибли два человека
16:24 Суд арестовал челябинца, который 14 лет удерживал в своем доме девушку
16:11 В Люберцах крупный пожар на предприятии по производству шин
15:47 Роспотребнадзор: в Москве у сотрудника ПАО «Роснефть» обнаружили корь
19:09 Депутат Хинштейн сообщил о взрыве на НПЗ в Самаре
18:51 Власти подтвердили взрыв в центре Таганрога
18:39 В Таганроге произошел мощный взрыв
17:38 Роспотребнадзор: в Татарстане 83 человека заразились корью, из них 39 детей
16:49 В Москве задержали 27-летнего мужчину, который нашел на улице миллион рублей
15:52 Сенаторы приняли поправку о запрете юрпомощи в военкоматах, признав ее «юридически некорректной»
14:20 Совфед одобрил закон о призывном возрасте в РФ с 18 до 30 лет
13:19 Путин: Россия списала задолженности стран Африки на сумму $23 млрд
13:04 В России почти вдвое выросли цены на имбирь
12:30 В ГД внесли законопроект о лишении свободы на 4 года за мелкие взятки до 10 тысяч рублей
11:33 Власти Таиланда: число туристов из России выросло на 1000% за год
10:54 Замглавы ГУФСИН Приморья арестован на два месяца по делу о поставках банок в колонию
18:35 Суд в Москве приговорил судью в отставке Кондрат к девяти годам колонии
17:44 ВЦИОМ: 56% россиян верят в ангелов
Все новости России и мира
14:22 Очередной этап опрессовок пройдет в Екатеринбурге
13:54 Госдолг Свердловской области достиг 108,9 млрд рублей
13:21 Улицу Мраморскую перекроют в Екатеринбурге до конца сентября
12:50 Движение по новому путепроводу развязки у «Калины» в Екатеринбурге обещают открыть в августе
12:19 Жителей Сортировки в Екатеринбурге разбудил вой сирены
11:56 Екатеринбург может остаться без новых общественных туалетов
11:54 Под контролем судебных приставов прикамец погасил долг по алиментам и устроился на работу
11:25 Десять лесных пожаров действуют в Свердловской области
10:52 В Свердловской области пройдут массовые проверки водителей
10:24 Ради велофеста в Екатеринбурге перекроют центральные улицы
09:50 Автомобиль сбил трехлетнего мальчика на беговеле в Екатеринбурге
09:21 В Свердловской области вторую неделю ищут подростка на самокате
21:08 Великовозрастные олухи напали на девушку в Каменске-Уральском из-за цвета волос
20:36 Скульптурную композицию во славу труда откроют в Екатеринбурге
19:55 Судебная ошибка спасла рецидивиста из Сухого Лога от справедливого наказания
19:44 Отец «брошенной» на Эльмаше девочки найден мёртвым
18:48 «Подскользнувшийся» самосвал раздавил легковушку на территории Старой Сортировки
18:21 РЖД административно наказали за нарушения на станции Ильмовка
17:51 Перекресток Инженерной – Черняховского перекроют в Екатеринбурге
17:20 В Свердловской области резко подорожали огурцы
16:53 Екатеринбурженка завоевала девять медалей на Летних играх сурдлимпийцев
16:28 «Вечерние ведомости» снова обвиняют в дискредитации использования российской армии
15:55 «Майскую прогулку» снова перенесли в Екатеринбурге
15:20 В Серове водитель легковушки уснул за рулем и столкнулся с грузовиком
14:51 На борьбу с раком в Свердловской области дополнительно направили миллиард рублей
14:22 Найдены родители девочки, обнаруженной брошенной в Екатеринбурге
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK