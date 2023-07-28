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В Свердловской области пройдут массовые проверки водителей
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области автоинспекторы проведут сплошные проверки водителей на трезвость. Рейд пройдет с 4 по 5 августа.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, рейд «Безопасная дорога» направлен на пресечение грубых нарушений ПДД: пьяное вождение, управление ТС водителями, лишенными прав или не имеющими такого специального права.
О фактах пьяного вождения призывают сообщать ближайшим экипажам ДПС или в дежурную часть полиции по телефонам 102, 02.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, рейд «Безопасная дорога» направлен на пресечение грубых нарушений ПДД: пьяное вождение, управление ТС водителями, лишенными прав или не имеющими такого специального права.
О фактах пьяного вождения призывают сообщать ближайшим экипажам ДПС или в дежурную часть полиции по телефонам 102, 02.
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