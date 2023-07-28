В Свердловской области пройдут массовые проверки водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области автоинспекторы проведут сплошные проверки водителей на трезвость. Рейд пройдет с 4 по 5 августа.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, рейд «Безопасная дорога» направлен на пресечение грубых нарушений ПДД: пьяное вождение, управление ТС водителями, лишенными прав или не имеющими такого специального права.О фактах пьяного вождения призывают сообщать ближайшим экипажам ДПС или в дежурную часть полиции по телефонам 102, 02.