Ради велофеста в Екатеринбурге перекроют центральные улицы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге завтра, 5 августа, пройдет городской летний велофестиваль в честь Дня строителя. Ради проведения мероприятия центральные улицы города перекроют.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Гильдии строителей Урала, предусмотрены заезды для любителей и новичков от 10 лет, гонка для спортсменов от 18 лет, заезд на беговелах для детей, а также развлекательная программа. Площадка фестиваля разместится около ККТ «Космос» и будет работать с 6.30 до 13.00.Дистанция для любителей составит 8 километров. Трасса будет проходиться по улице Свердлова, проспекту Ленина, улицам 8 Марта и Бориса Ельцина. Контрольное время – один час. Все финишеры получат значок на память. Медицинская справка не требуется, но нужен шлем.Участникам-профессионалом предстоит преодолеть круговой маршрут протяженностью 3,5 километра. Маршрут пройдет по улицам Николая Никонова, Якова Свердлова, Карла Либкнехта, Первомайской и Царской. Для преодоления дистанция нужно будет проехать 10 кругов, суммарно – 35 километров. Контрольное время – 1 час 15 минут. На эту дистанцию необходимы медицинская справка и шлем.В связи с проведением «Астон. Велофеста» 5 августа с 07.30 до 12.30 будут перекрыты:- улица Царская – от Первомайской до Николая Никонова;- Николая Никонова – от Царской до Свердлова;- Первомайская – от Карла Либкнехта до Царской;- Карла Либкнехта – от улицы Шевченко до проспекта Ленина;- Свердлова – от Челюскинцев до Шевченко.С 10.30 до 12.30 будут перекрыты:- проспект Ленина – от улицы Хохрякова до Карла Либкнехта;- улица Толмачева – от проспекта Ленина до улицы Первомайской;- Бориса Ельцина – от Челюскинцев до 8 Марта;- 8 Марта – от Бориса Ельцина до Малышева.