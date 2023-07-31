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Скульптурную композицию во славу труда откроют в Екатеринбурге
Фото: Вечерние Ведомости
В пятницу, 4 августа, в Екатеринбурге состоится официальное открытие новой монументальной скульптурной композиции. Она называется «Слава труду!» и посвящена рабочим уральских заводов.
Скульптурную композицию «Слава труду!» установили в Железнодорожном административном районе Екатеринбурга, на улице Маневровой. Она сделана из бронзы и изображает работника-сварщика, стоящего на гранитном пьедестале. Инициаторами её создания и установки стал управляющий завода «Уралтехгаз» Сергей Дабахов и коллектив предприятия.
Официальное открытие запланировано на 13:00. Желающим увидеть на мероприятии чиновников Железнодорожного района и екатеринбургской мэрии стоит подходить к этому часу. Все остальные успеют полюбоваться новой скульптурой в любое другое время.
К слову, одноименная скульптура уже существует в Екатеринбурге. Она установлена в Центральном парке культуры и отдыха ещё в советское время. Некоторые посетители парка обращают внимание на некоторый эротизм скульптуры.
Скульптурную композицию «Слава труду!» установили в Железнодорожном административном районе Екатеринбурга, на улице Маневровой. Она сделана из бронзы и изображает работника-сварщика, стоящего на гранитном пьедестале. Инициаторами её создания и установки стал управляющий завода «Уралтехгаз» Сергей Дабахов и коллектив предприятия.
Официальное открытие запланировано на 13:00. Желающим увидеть на мероприятии чиновников Железнодорожного района и екатеринбургской мэрии стоит подходить к этому часу. Все остальные успеют полюбоваться новой скульптурой в любое другое время.
К слову, одноименная скульптура уже существует в Екатеринбурге. Она установлена в Центральном парке культуры и отдыха ещё в советское время. Некоторые посетители парка обращают внимание на некоторый эротизм скульптуры.
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