Скульптурную композицию во славу труда откроют в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В пятницу, 4 августа, в Екатеринбурге состоится официальное открытие новой монументальной скульптурной композиции. Она называется «Слава труду!» и посвящена рабочим уральских заводов.Скульптурную композицию «Слава труду!» установили в Железнодорожном административном районе Екатеринбурга, на улице Маневровой. Она сделана из бронзы и изображает работника-сварщика, стоящего на гранитном пьедестале. Инициаторами её создания и установки стал управляющий завода «Уралтехгаз» Сергей Дабахов и коллектив предприятия.Официальное открытие запланировано на 13:00. Желающим увидеть на мероприятии чиновников Железнодорожного района и екатеринбургской мэрии стоит подходить к этому часу. Все остальные успеют полюбоваться новой скульптурой в любое другое время.К слову, одноименная скульптура уже существует в Екатеринбурге. Она установлена в Центральном парке культуры и отдыха ещё в советское время. Некоторые посетители парка обращают внимание на некоторый эротизм скульптуры.