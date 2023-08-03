РЖД административно наказали за нарушения на станции Ильмовка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Свердловская транспортная прокуратура нашла нарушения в проведении капитальных работ на железнодорожной станции Ильмовка, расположенной на территории Первоуральского городского округа. Несоблюдение требований нормативных актов привело к появлению потенциально опасной для пассажиров обстановки.О нарушениях на Ильмовке транспортной прокуратуре сообщил местный житель. Он жаловался на то, что станция не оснащена указателями безопасного пути пересечения железнодорожного пути и предупредительными надписями. Меж тем, из-за капитального ремонта одну из пассажирских платформ там демонтировали, а людей высаживают на временную. Многие из них, не увидев «подсказок» о безопасном способе пересечь железнодорожный путь, ходят, как придётся, тем самым рискуя попасть под поезд.После обращения гражданина Свердловская транспортная прокуратура устроила проверку. Как результат — начальнику дирекции внесено представление. По постановлению прокурора открытое акционерное общество «РЖД» привлечено к административной ответственности за выполнение работ и оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок выполнения работ.Станция Ильмовка расположена в загородной местности, на правом берегу реки Сухая Утка. Чаще всего станцией пользуются жители одноимённого посёлка. Ремонтные работы на станции начались в апреле 2023 года.