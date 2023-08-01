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Перекресток Инженерной – Черняховского перекроют в Екатеринбурге
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта на перекрестке улиц Инженерной и Черняховского – рядом с домами №№ 29, 31 и 30, 32 на Инженерной.
Перекрытие связано с проведением модернизации тепловых сетей. Ограничения будут действовать с 14 по 31 августа.
Движение транспорта на время перекрытия направят по улицам Косарева – Академика Губкина – Бородина – Грибоедова – Зои Космодемьянской – Многостаночников. Схема движения общественного транспорта не изменится.
Перекрытие связано с проведением модернизации тепловых сетей. Ограничения будут действовать с 14 по 31 августа.
Движение транспорта на время перекрытия направят по улицам Косарева – Академика Губкина – Бородина – Грибоедова – Зои Космодемьянской – Многостаночников. Схема движения общественного транспорта не изменится.
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