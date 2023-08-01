Перекресток Инженерной – Черняховского перекроют в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движение транспорта на перекрестке улиц Инженерной и Черняховского – рядом с домами №№ 29, 31 и 30, 32 на Инженерной.Перекрытие связано с проведением модернизации тепловых сетей. Ограничения будут действовать с 14 по 31 августа.Движение транспорта на время перекрытия направят по улицам Косарева – Академика Губкина – Бородина – Грибоедова – Зои Космодемьянской – Многостаночников. Схема движения общественного транспорта не изменится.