В аэропорту Кольцово почти на сутки задержали рейс в Белоярский

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В екатеринбургском аэропорту Кольцово почти на сутки задержали рейс авиакомпании «РусЛайн» в Белоярский.Согласно онлайн-табло аэропорта, самолет должен был вылететь из Екатеринбурга еще вчера в в 14.10. Однако вылет перенесли на сегодня на 11.30.В Свердловской транспортной прокуратуре рассказали, что на рейс ожидается 40 пассажиров. Они были размещены в гостинице «Лайнер».