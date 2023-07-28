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В аэропорту Кольцово почти на сутки задержали рейс в Белоярский
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В екатеринбургском аэропорту Кольцово почти на сутки задержали рейс авиакомпании «РусЛайн» в Белоярский.
Согласно онлайн-табло аэропорта, самолет должен был вылететь из Екатеринбурга еще вчера в в 14.10. Однако вылет перенесли на сегодня на 11.30.
В Свердловской транспортной прокуратуре рассказали, что на рейс ожидается 40 пассажиров. Они были размещены в гостинице «Лайнер».
Согласно онлайн-табло аэропорта, самолет должен был вылететь из Екатеринбурга еще вчера в в 14.10. Однако вылет перенесли на сегодня на 11.30.
В Свердловской транспортной прокуратуре рассказали, что на рейс ожидается 40 пассажиров. Они были размещены в гостинице «Лайнер».
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