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Свердловчан предупреждают о дождях и грозах до конца недели
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Во второй половине недели в Свердловской области и Екатеринбурге снова ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха днем в районе 26°С.
Сегодня, 3 августа, в регионе облачно с прояснениями, в большинстве районов кратковременный дождь, гроза. Днем 23…28°С. Ветер северной четверти со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Днем 24…26°С. Ветер северной четверти со скоростью 4-9 м/сек.
В пятницу, 4 августа, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов кратковременный дождь, гроза. Ночью 13…18°С, днем 23…28°С. Ветер северо-западный со скоростью 2-7 м/сек, при грозе усиление ветра до 15 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ночью 16…18°С, днем 25…27°С. Ветер северо-западный со скоростью 2-7 м/сек.
В субботу, 5 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов кратковременный дождь, гроза. Ночью 13…18°С, днем 23…28°С. Ветер западной четверти со скоростью 2-7 м/сек, при грозе усиление ветра до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью 17…19°С, днем 24…26°С. Ветер западной четверти со скоростью 2-7 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 3 августа, в регионе облачно с прояснениями, в большинстве районов кратковременный дождь, гроза. Днем 23…28°С. Ветер северной четверти со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Днем 24…26°С. Ветер северной четверти со скоростью 4-9 м/сек.
В пятницу, 4 августа, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов кратковременный дождь, гроза. Ночью 13…18°С, днем 23…28°С. Ветер северо-западный со скоростью 2-7 м/сек, при грозе усиление ветра до 15 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ночью 16…18°С, днем 25…27°С. Ветер северо-западный со скоростью 2-7 м/сек.
В субботу, 5 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов кратковременный дождь, гроза. Ночью 13…18°С, днем 23…28°С. Ветер западной четверти со скоростью 2-7 м/сек, при грозе усиление ветра до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью 17…19°С, днем 24…26°С. Ветер западной четверти со скоростью 2-7 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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