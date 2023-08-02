Знаковые здания Екатеринбурга превратились в usb-светильники

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Серия необычных usb-светильников появилась в продаже в нескольких точках Екатеринбурга. Своей формой эти светильники повторяют очертания исторических зданий уральской столицы.На данный момент можно приобрести три «светящихся здания» — Водонапорную башню, Театр оперы и балета и Дом Севастьянова. Но это только первая серия сувенирных светильников, выпущенных к 300-летнему юбилею города. В последующих сериях появятся светильники в виде других узнаваемых екатеринбургских строений.Светильники сделаны из оргстекла, выглядят довольно изящно и могут стать украшением хоть жилой комнаты, хоть рабочего кабинета. Работают они от компьютера, питаясь через USB-соединение.Как сообщает Музей истории Екатеринбурга, приобрести такие сувенирные ночники можно в креативном кластере «Л52» (проспект Ленина, 52), в «Доме Качки» (улица Карла Либкнехта, 26), либо в башне на Плотинке.