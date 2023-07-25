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Набережную Исети в Екатеринбурге благоустроят за 1,2 миллиарда рублей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге благоустроят набережную Исети от Куйбышева до Декабристов. Мэрия выделяет на это 1,2 миллиарда рублей.
Информация о соответствующем аукционе размещена на сайте госзакупок. За 1,2 миллиарда рублей подрядчику предстоит уложить плитку, обустроить велодорожки, поребрики, а также укрепить берег для его защиты от воздействия бурных вод главной городской реки.
Также необходимо установить освещение и построить амфитеатр. Все работы должны быть выполнены до 4 ноября 2025 года. Благоустройство коснется обоих берегов Исети.
Заявки на участие в аукционе принимают до 17 августа.
Отметим, что в начале этого года вдоль набережной Исети вырубили практически все деревья и кустарники.
Информация о соответствующем аукционе размещена на сайте госзакупок. За 1,2 миллиарда рублей подрядчику предстоит уложить плитку, обустроить велодорожки, поребрики, а также укрепить берег для его защиты от воздействия бурных вод главной городской реки.
Также необходимо установить освещение и построить амфитеатр. Все работы должны быть выполнены до 4 ноября 2025 года. Благоустройство коснется обоих берегов Исети.
Заявки на участие в аукционе принимают до 17 августа.
Отметим, что в начале этого года вдоль набережной Исети вырубили практически все деревья и кустарники.
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