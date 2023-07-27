В День города в Екатеринбурге перекроют центральные улицы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в связи с проведением массовых мероприятий в День города перекроют центральные улицы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.С 23.00 11 августа до 02.00 13 августа будет закрыто движение по проспекту Ленина – от 8 Марта до Пушкина. С 06.00 12 августа до 23.59 19 августа будут перекрыты улица Дзержинского – от Горького до Царской – и улица Воеводина от Малышева.С 22.00 до 23.59 17 августа и с 22.00 до 23.59 18 августа ограничат движение по проспекту Ленина – от Хохрякова до 8 Марта. С 22:00 17 августа до 23:59 19 августа нельзя будет проехать по улице Пролетарской – от Первомайской до Дзержинского.С 01.00 18 августа до 06:00 20 августа закроют движение по улице 8 Марта – от Малышева до проспекта Ленина. С 22:00 18 августа и до окончания праздничных мероприятий будет перекрыта улица Пушкина – от Малышева до проспекта Ленина.С 06.00 19 августа до окончания праздничных мероприятий нельзя будет проехать по:- проспекту Ленина – от Московской до Карла Либкнехта;- улице 8 Марта – от проспекта Ленина до Бориса Ельцина;- Бориса Ельцина – от 8 Марта до Челюскинцев;- Толмачева – от проспекта Ленина до Первомайской;- Маршала Жукова – от Челюскинцев до проспекта Ленина;- Вайнера – от Антона Валека до проспекта Ленина;- Урицкого – от Антона Валека до площади 1905 года;- Володарского – от Антона Валека до площади 1905 года.Будет пропущен только общественный транспорт для его накопления у Театра драмы к 22:00 19 августа.С 19:00 19 августа и до окончания праздничных гуляний закроют движение по:- улице 8 Марта – от Куйбышева до Малышева;- Карла Либкнехта – от Шевченко до Малышева;- Малышева – от Розы Люксембург до Московской;- Радищева – от Московской до 8 Марта, с пропуском общественного транспорта исходя из оперативной обстановки и для накопления подвижного состава на улице 8 Марта – от Малышева до Куйбышева;- Радищева – от Сакко и Ванцетти до 8 Марта;- проспекту Ленина, у Театра оперы и балета;- проспекту Ленина – от Вайнера до Московской;- Карла Либкнехта – от Шевченко до Малышева;- Малышева, в районе перекрестка улиц Малышева и 8 Марта;- Белинского, в районе перекрестка улиц Белинского и Малышева, к 22:00 19 августа.