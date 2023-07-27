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В День города в Екатеринбурге перекроют центральные улицы

09.54 Среда, 2 августа 2023
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в связи с проведением массовых мероприятий в День города перекроют центральные улицы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

С 23.00 11 августа до 02.00 13 августа будет закрыто движение по проспекту Ленина – от 8 Марта до Пушкина. С 06.00 12 августа до 23.59 19 августа будут перекрыты улица Дзержинского – от Горького до Царской – и улица Воеводина от Малышева.

С 22.00 до 23.59 17 августа и с 22.00 до 23.59 18 августа ограничат движение по проспекту Ленина – от Хохрякова до 8 Марта. С 22:00 17 августа до 23:59 19 августа нельзя будет проехать по улице Пролетарской – от Первомайской до Дзержинского.

С 01.00 18 августа до 06:00 20 августа закроют движение по улице 8 Марта – от Малышева до проспекта Ленина. С 22:00 18 августа и до окончания праздничных мероприятий будет перекрыта улица Пушкина – от Малышева до проспекта Ленина.

С 06.00 19 августа до окончания праздничных мероприятий нельзя будет проехать по:

- проспекту Ленина – от Московской до Карла Либкнехта;
- улице 8 Марта – от проспекта Ленина до Бориса Ельцина;
- Бориса Ельцина – от 8 Марта до Челюскинцев;
- Толмачева – от проспекта Ленина до Первомайской;
- Маршала Жукова – от Челюскинцев до проспекта Ленина;
- Вайнера – от Антона Валека до проспекта Ленина;
- Урицкого – от Антона Валека до площади 1905 года;
- Володарского – от Антона Валека до площади 1905 года.

Будет пропущен только общественный транспорт для его накопления у Театра драмы к 22:00 19 августа.

С 19:00 19 августа и до окончания праздничных гуляний закроют движение по:

- улице 8 Марта – от Куйбышева до Малышева;
- Карла Либкнехта – от Шевченко до Малышева;
- Малышева – от Розы Люксембург до Московской;
- Радищева – от Московской до 8 Марта, с пропуском общественного транспорта исходя из оперативной обстановки и для накопления подвижного состава на улице 8 Марта – от Малышева до Куйбышева;
- Радищева – от Сакко и Ванцетти до 8 Марта;
- проспекту Ленина, у Театра оперы и балета;
- проспекту Ленина – от Вайнера до Московской;
- Карла Либкнехта – от Шевченко до Малышева;
- Малышева, в районе перекрестка улиц Малышева и 8 Марта;
- Белинского, в районе перекрестка улиц Белинского и Малышева, к 22:00 19 августа.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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