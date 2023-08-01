Возрастное ограничение 18+
«Дикие» берёзки переехали в нижнетагильский парк Народный
Стоп-кадр видео с ВК-страницы Владислава Пинаева
Редкий на Урале случай — подрядчики не захотели рубить деревья, мешавшие их работе, а нашли способ их спасти. Деревца попросту пересадили в более подходящее для них место.
Молодые берёзки появились в пойме реки Тагил. Их там никто не высаживал — выросли стихийно, в соответствии с законами природы. И поначалу никому они там не мешали, пока в этом месте не началось строительство нового коллектора — насосной станции и сетей водоснабжения и водоотведения. Молодые деревца «приговорили» к выкорчёвыванию. Но подрядчики, занимающиеся строительными работами, пожалели берёзки.
И во время посещения стройки главой города Владислава Пинаева предложили пересадить их в парк Народный.
Получив одобрение, сами же подрядчики пересадку и осуществили. Более того, они пообещали присматривать за берёзками и при необходимости ухаживать.
Напомним, что парк Народный в Нижнем Тагиле появился на месте снесённого частного сектора. Его разбили в рамках программы «Комфортная городская среда» на средства из благотворительных фондов местных предприятий и частично — из городского бюджета. Своё название парк оправдывает хотя бы тем, что в порядок его приводят сами жители города, объявляя субботники.
Молодые берёзки появились в пойме реки Тагил. Их там никто не высаживал — выросли стихийно, в соответствии с законами природы. И поначалу никому они там не мешали, пока в этом месте не началось строительство нового коллектора — насосной станции и сетей водоснабжения и водоотведения. Молодые деревца «приговорили» к выкорчёвыванию. Но подрядчики, занимающиеся строительными работами, пожалели берёзки.
И во время посещения стройки главой города Владислава Пинаева предложили пересадить их в парк Народный.
Получив одобрение, сами же подрядчики пересадку и осуществили. Более того, они пообещали присматривать за берёзками и при необходимости ухаживать.
Напомним, что парк Народный в Нижнем Тагиле появился на месте снесённого частного сектора. Его разбили в рамках программы «Комфортная городская среда» на средства из благотворительных фондов местных предприятий и частично — из городского бюджета. Своё название парк оправдывает хотя бы тем, что в порядок его приводят сами жители города, объявляя субботники.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Возле парка Маяковского в Екатеринбурге строят новую парковку
01 августа 2023
01 августа 2023
В Нижний Тагил привезли еще один новый трамвай
26 июля 2023
26 июля 2023