Возле парка Маяковского в Екатеринбурге строят новую парковку

парковки со стороны входа в парк с улицы Щорса,

парковка справа от главной арки (улица Мичурина, 230/12),

платный паркинг на территории «Clever Park» (улица Ткачей, 21),

и платная парковка рядом со спортивным комплексом «Луч» (улица Ткачей, 11).

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского — место среди екатеринбуржцев популярное. Как следствие, в наиболее тёплые, солнечные, да ещё и выходные дни из-за этого возникает проблема у автолюбителей: приезжая с семьёй или друзьями отдохнуть на аллеях парка, они зачастую не могу найти место, где оставить машину.Вопрос с парковкой возле ЦПКиО решается в эти дни. Со стороны Базового переулка к парку пристраивают новую парковку. Она рассчитана на 100 парковочных мест и заработать должна уже в середине только что начавшегося августа. Правда, из-за идущих работ автомобилистам временно стало сложнее, а не легче: с 27 июля данный участок закрыли для проезда машин, равно как и часть уже существующей парковки.Администрация парка не рекомендует водителям заезжать к парку со стороны переулка Базового и публикует список функционирующих платных и бесплатных парковок. Вот этот список: