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Экология Орджоникидзевского района Екатеринбурга станет предметом исследований
Фото Антона Каптелова
В Екатеринбурге начинаются исследования природной среды и экологической обстановки Орджоникидзевского административного района. С учётом их результатов будет разрабатываться новая концепция создания в районе комфортной для проживания среды.
Организатором исследований выступают научный центр «Смарт технологии устойчивого развития городской среды в условиях глобальных изменений» АТИ РУДН и АНО Центр популяризации биоразнообразия «НатУРАЛист». К исследованиям призывают присоединяться волонтёров, в первую очередь — людей, имеющих отношение к экологическим движениям и обладающих познаниями в натуроведении, экологии, городской инфраструктуре.
Первым мероприятием проекта станет встреча волонтёров с представителями организаторов, на которой будут обсуждать планы исследования, способы сбора необходимой информации и весь проект в целом. Встреча запланирована на завтра, 2 августа. Место проведения — гостиная Фонда городских инициатив (улица Карла Либкнехта, 26а). Начало мероприятия — 18:30.
Для участия во встрече-обсуждении необходимо пройти предварительную регистрацию. Сделать это можно по ссылке.
Организатором исследований выступают научный центр «Смарт технологии устойчивого развития городской среды в условиях глобальных изменений» АТИ РУДН и АНО Центр популяризации биоразнообразия «НатУРАЛист». К исследованиям призывают присоединяться волонтёров, в первую очередь — людей, имеющих отношение к экологическим движениям и обладающих познаниями в натуроведении, экологии, городской инфраструктуре.
Первым мероприятием проекта станет встреча волонтёров с представителями организаторов, на которой будут обсуждать планы исследования, способы сбора необходимой информации и весь проект в целом. Встреча запланирована на завтра, 2 августа. Место проведения — гостиная Фонда городских инициатив (улица Карла Либкнехта, 26а). Начало мероприятия — 18:30.
Для участия во встрече-обсуждении необходимо пройти предварительную регистрацию. Сделать это можно по ссылке.
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