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Штормовое предупреждение продлили в Свердловской области
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области продлили штормовое предупреждение на 2 августа. МЧС призывает соблюдать меры безопасности.
Согласно прогнозу синоптиков, завтра в регионе ожидаются сильные дожди, ливни, грозы.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Согласно прогнозу синоптиков, завтра в регионе ожидаются сильные дожди, ливни, грозы.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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