Штормовое предупреждение продлили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области продлили штормовое предупреждение на 2 августа. МЧС призывает соблюдать меры безопасности.Согласно прогнозу синоптиков, завтра в регионе ожидаются сильные дожди, ливни, грозы.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.