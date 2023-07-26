Возрастное ограничение 18+
Свердловские фитосанитары забраковали семена люцерны
Сотрудники Свердловского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» в июле исследовали семяна люцерны в рамках работы по оформлению сертификата «СемСтандарт».
В изученной пробе было выявлено несоответствие допустимым показателям содержания семян сорняков, а также фитосанитары обнаружили в семенях вредителя-семяеда люцерновую толстоножку (брухофагус, Bruchophagus rodcli).
Брухофагус – черное насекомое, напоминающее плодовую муху. Его личинки растут внутри семян люцерны и диких бобовых трав.
Даже очень тщательная сортировка семян не позволяет избавиться от большей части. Потери урожая от вредителя составляют около 20 – 40 процентов.
В изученной пробе было выявлено несоответствие допустимым показателям содержания семян сорняков, а также фитосанитары обнаружили в семенях вредителя-семяеда люцерновую толстоножку (брухофагус, Bruchophagus rodcli).
Брухофагус – черное насекомое, напоминающее плодовую муху. Его личинки растут внутри семян люцерны и диких бобовых трав.
Даже очень тщательная сортировка семян не позволяет избавиться от большей части. Потери урожая от вредителя составляют около 20 – 40 процентов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В посёлке Первомайский появился серийный автовандал
25 июля 2023
25 июля 2023
Свердловчан предупредили о смоге
28 июля 2023
28 июля 2023
В Екатеринбургском зоопарке появился новый питомец
24 июля 2023
24 июля 2023