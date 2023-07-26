Свердловские фитосанитары забраковали семена люцерны

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Сотрудники Свердловского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» в июле исследовали семяна люцерны в рамках работы по оформлению сертификата «СемСтандарт».В изученной пробе было выявлено несоответствие допустимым показателям содержания семян сорняков, а также фитосанитары обнаружили в семенях вредителя-семяеда люцерновую толстоножку (брухофагус, Bruchophagus rodcli).Брухофагус – черное насекомое, напоминающее плодовую муху. Его личинки растут внутри семян люцерны и диких бобовых трав.Даже очень тщательная сортировка семян не позволяет избавиться от большей части. Потери урожая от вредителя составляют около 20 – 40 процентов.