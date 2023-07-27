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Мэрия Артемовского выплатит компенсацию пострадавшей от нападения собаки девочке
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Администрация Артемовского выплатит компенсацию морального вреда девочке, на которую напала собака.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что собака напала на девочку на улице Первомайской. Она укусила ребенка за левую ногу. Когда девочка побежала, то собака укусила ее за другую ногу. Отогнать животное помогла проходившая мимо женщина.
В результате девочке были причинены укушенные раны левой и правой ноги.
Прокуратура направила в Артемовский городской суд исковое заявление о взыскании с администрации города в пользу пострадавшей компенсации морального вреда. Суд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав с мэрии 10 тысяч рублей.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что собака напала на девочку на улице Первомайской. Она укусила ребенка за левую ногу. Когда девочка побежала, то собака укусила ее за другую ногу. Отогнать животное помогла проходившая мимо женщина.
В результате девочке были причинены укушенные раны левой и правой ноги.
Прокуратура направила в Артемовский городской суд исковое заявление о взыскании с администрации города в пользу пострадавшей компенсации морального вреда. Суд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав с мэрии 10 тысяч рублей.
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В Серове на девочку напала собака
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28 июля 2023