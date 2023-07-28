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Екатеринбуржцев напугали звуки сирены

10.24 Вторник, 1 августа 2023
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге жители Уралмаша сегодня ночью проснулись по тревоги. Их разбудила сирена, сработавшая около полуночи.

Как сообщает Е1.RU со ссылкой на очевидцев, сирена работала несколько минут. Звук было слышно во всем районе.

В ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что система оповещения самостоятельно сработала в здании «Ростелекома» на улице Победы, 40. Сегодня технические службы будут выяснять причину.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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19:48 Жительницу Ревды отправят-таки в колонию за нанесение травм автомобилем
19:11 МЧС к 300-летию Екатеринбурга откроет в городе новый сквер
19:03 Женщину с ребёнком сбила моторка на Тагильском пруду
18:34 Спасённую из петли кошку пытаются вылечить в Екатеринбурге
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17:19 Еще семь участков трасс планируют отремонтировать в Свердловской области
16:54 В Екатеринбурге 1 августа стартует фестиваль Open Air Fest
16:25 Свердловчане сдали в банки четыре тонны монет
15:50 Обвиняемую в убийстве трех своих детей екатеринбурженку признали невменяемой
15:23 От укусов клещей пострадали 21 855 свердловчан
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