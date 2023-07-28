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Екатеринбуржцев напугали звуки сирены
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге жители Уралмаша сегодня ночью проснулись по тревоги. Их разбудила сирена, сработавшая около полуночи.
Как сообщает Е1.RU со ссылкой на очевидцев, сирена работала несколько минут. Звук было слышно во всем районе.
В ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что система оповещения самостоятельно сработала в здании «Ростелекома» на улице Победы, 40. Сегодня технические службы будут выяснять причину.
Как сообщает Е1.RU со ссылкой на очевидцев, сирена работала несколько минут. Звук было слышно во всем районе.
В ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что система оповещения самостоятельно сработала в здании «Ростелекома» на улице Победы, 40. Сегодня технические службы будут выяснять причину.
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