В Екатеринбурге изменилась нумерация трамваев и троллейбусов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с сегодняшнего дня изменилась нумерация трамваев и троллейбусов. Также изменились несколько маршрутов.В пресс-службе мэрии заявляют, что нововведения необходимы для увеличения плотности движения на магистральных маршрутах – через весь город к новым районам. Также продолжается приведение нумерации общественного транспорта к сквозной: трамваи будут курсировать под номерами с 1 по 24, а троллейбусы с 25 по 39.Так, с 1 августа трамвайные маршруты выглядят так:- № 1: Вторчермет – ВИЗ;- № 2: Эльмаш – ВИЗ;- № 3: ЦПКиО – ВИЗ;- № 4: Ботаническая – Шарташ;- № 5: Площадь 1-й Пятилетки – Шарташ;- № 6: Машиностроителей – ЦПКиО;- № 7: Эльмаш – 7 Ключей;- № 8: 40 лет ВЛКСМ – Машиностроителей;- № 9: вместо «Керамическая – ЦПКиО» стал «Керамическая – метро "Ботаническая"»;- № 10: ЦПКиО – 7 Ключей;- № 11: ВИЗ – Зеленый остров;- № 12: вместо «7 Ключей – ВИЗ» стал «40 лет ВЛКСМ – Дворец Спорта»;- № 13: 40 лет ВЛКСМ – 7 Ключей;- № 14: Керамическая – Фрезеровщиков;- № 15: Вторчермет – 40 лет ВЛКСМ;- № 16: вместо «Эльмаш – Шарташ» стал «Волгоградская – УрФУ»;- № 17: вместо «Эльмаш – Машиностроителей» стал «Керамическая – Кушвинская»;- № 18: Волгоградская – Шарташ;- № 19: Машиностроителей – Волгоградская;- № 20: ЦПКиО – Шарташ;- № 21: ЦПКиО – Кирова;- № 23: Машиностроителей – 40 лет ВЛКСМ;- маршрут № 24: 7 Ключей – Эльмаш.Троллейбусные маршруты теперь выглядят так:- № 20 стал маршрутом № 25: (метро Ботаническая – Академическая);- № 3 стал маршрутом № 26 (Коммунистическая – Крауля);- № 11 стал маршрутом № 27 (Начдива Онуфриева – Ж/д вокзал);- № 14 стал маршрутом № 28 (Академгородок – ЦПКиО);- № 29 (Коммунистическая – Калининская) без изменений;- № 30 (Ильича – пл. 1-й Пятилетки – Ильича) без изменений;- № 1 стал маршрутом № 31 (Химмаш – Ж/д вокзал);- № 32 (Коммунистическая – Академическая) без изменений;- № 4 стал маршрутом № 34 (метро Динамо – Сулимова);- № 35 (Ботаническая – Крауля) без изменений;- № 6 стал маршрутом № 36 (Химмаш – Академическая);- № 37 (Посадская – Академическая) без изменений;- № 38 (Коммунистическая – площадь 1-й Пятилетки – Коммунистическая) без изменений;- № 9 стал маршрутом № 39 (Табачная фабрика – Белинского).