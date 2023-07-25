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В Екатеринбурге изменилась нумерация трамваев и троллейбусов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с сегодняшнего дня изменилась нумерация трамваев и троллейбусов. Также изменились несколько маршрутов.
В пресс-службе мэрии заявляют, что нововведения необходимы для увеличения плотности движения на магистральных маршрутах – через весь город к новым районам. Также продолжается приведение нумерации общественного транспорта к сквозной: трамваи будут курсировать под номерами с 1 по 24, а троллейбусы с 25 по 39.
Так, с 1 августа трамвайные маршруты выглядят так:
- № 1: Вторчермет – ВИЗ;
- № 2: Эльмаш – ВИЗ;
- № 3: ЦПКиО – ВИЗ;
- № 4: Ботаническая – Шарташ;
- № 5: Площадь 1-й Пятилетки – Шарташ;
- № 6: Машиностроителей – ЦПКиО;
- № 7: Эльмаш – 7 Ключей;
- № 8: 40 лет ВЛКСМ – Машиностроителей;
- № 9: вместо «Керамическая – ЦПКиО» стал «Керамическая – метро "Ботаническая"»;
- № 10: ЦПКиО – 7 Ключей;
- № 11: ВИЗ – Зеленый остров;
- № 12: вместо «7 Ключей – ВИЗ» стал «40 лет ВЛКСМ – Дворец Спорта»;
- № 13: 40 лет ВЛКСМ – 7 Ключей;
- № 14: Керамическая – Фрезеровщиков;
- № 15: Вторчермет – 40 лет ВЛКСМ;
- № 16: вместо «Эльмаш – Шарташ» стал «Волгоградская – УрФУ»;
- № 17: вместо «Эльмаш – Машиностроителей» стал «Керамическая – Кушвинская»;
- № 18: Волгоградская – Шарташ;
- № 19: Машиностроителей – Волгоградская;
- № 20: ЦПКиО – Шарташ;
- № 21: ЦПКиО – Кирова;
- № 23: Машиностроителей – 40 лет ВЛКСМ;
- маршрут № 24: 7 Ключей – Эльмаш.
Троллейбусные маршруты теперь выглядят так:
- № 20 стал маршрутом № 25: (метро Ботаническая – Академическая);
- № 3 стал маршрутом № 26 (Коммунистическая – Крауля);
- № 11 стал маршрутом № 27 (Начдива Онуфриева – Ж/д вокзал);
- № 14 стал маршрутом № 28 (Академгородок – ЦПКиО);
- № 29 (Коммунистическая – Калининская) без изменений;
- № 30 (Ильича – пл. 1-й Пятилетки – Ильича) без изменений;
- № 1 стал маршрутом № 31 (Химмаш – Ж/д вокзал);
- № 32 (Коммунистическая – Академическая) без изменений;
- № 4 стал маршрутом № 34 (метро Динамо – Сулимова);
- № 35 (Ботаническая – Крауля) без изменений;
- № 6 стал маршрутом № 36 (Химмаш – Академическая);
- № 37 (Посадская – Академическая) без изменений;
- № 38 (Коммунистическая – площадь 1-й Пятилетки – Коммунистическая) без изменений;
- № 9 стал маршрутом № 39 (Табачная фабрика – Белинского).
В пресс-службе мэрии заявляют, что нововведения необходимы для увеличения плотности движения на магистральных маршрутах – через весь город к новым районам. Также продолжается приведение нумерации общественного транспорта к сквозной: трамваи будут курсировать под номерами с 1 по 24, а троллейбусы с 25 по 39.
Так, с 1 августа трамвайные маршруты выглядят так:
- № 1: Вторчермет – ВИЗ;
- № 2: Эльмаш – ВИЗ;
- № 3: ЦПКиО – ВИЗ;
- № 4: Ботаническая – Шарташ;
- № 5: Площадь 1-й Пятилетки – Шарташ;
- № 6: Машиностроителей – ЦПКиО;
- № 7: Эльмаш – 7 Ключей;
- № 8: 40 лет ВЛКСМ – Машиностроителей;
- № 9: вместо «Керамическая – ЦПКиО» стал «Керамическая – метро "Ботаническая"»;
- № 10: ЦПКиО – 7 Ключей;
- № 11: ВИЗ – Зеленый остров;
- № 12: вместо «7 Ключей – ВИЗ» стал «40 лет ВЛКСМ – Дворец Спорта»;
- № 13: 40 лет ВЛКСМ – 7 Ключей;
- № 14: Керамическая – Фрезеровщиков;
- № 15: Вторчермет – 40 лет ВЛКСМ;
- № 16: вместо «Эльмаш – Шарташ» стал «Волгоградская – УрФУ»;
- № 17: вместо «Эльмаш – Машиностроителей» стал «Керамическая – Кушвинская»;
- № 18: Волгоградская – Шарташ;
- № 19: Машиностроителей – Волгоградская;
- № 20: ЦПКиО – Шарташ;
- № 21: ЦПКиО – Кирова;
- № 23: Машиностроителей – 40 лет ВЛКСМ;
- маршрут № 24: 7 Ключей – Эльмаш.
Троллейбусные маршруты теперь выглядят так:
- № 20 стал маршрутом № 25: (метро Ботаническая – Академическая);
- № 3 стал маршрутом № 26 (Коммунистическая – Крауля);
- № 11 стал маршрутом № 27 (Начдива Онуфриева – Ж/д вокзал);
- № 14 стал маршрутом № 28 (Академгородок – ЦПКиО);
- № 29 (Коммунистическая – Калининская) без изменений;
- № 30 (Ильича – пл. 1-й Пятилетки – Ильича) без изменений;
- № 1 стал маршрутом № 31 (Химмаш – Ж/д вокзал);
- № 32 (Коммунистическая – Академическая) без изменений;
- № 4 стал маршрутом № 34 (метро Динамо – Сулимова);
- № 35 (Ботаническая – Крауля) без изменений;
- № 6 стал маршрутом № 36 (Химмаш – Академическая);
- № 37 (Посадская – Академическая) без изменений;
- № 38 (Коммунистическая – площадь 1-й Пятилетки – Коммунистическая) без изменений;
- № 9 стал маршрутом № 39 (Табачная фабрика – Белинского).
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