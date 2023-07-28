Жительницу Ревды отправят-таки в колонию за нанесение травм автомобилем

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Повторный суд в Ревде снова решил наказать пребыванием в колонии женщину, которая пыталась задавить работодателя, а травмировала другого человека. Даже с учётом смягчающих обстоятельств, судья решил, что больше смягчать наказание некуда.Травмы постороннему человеку 44-летняя жительница Ревды нанесла в июне 2021 года. Целью её был работодатель, который за труды женщины на его частном приусадебном участке платить ей достойно не захотел. Оскорблённая труженица, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решила задавить жадину его же автомобилем. Но — так вышло — наехала машиной на совершенно другого мужчину.Судили даму в том же, 2021 году, и приговорили к 3 с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Статья, по которой рассматривалось дело («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»), позволяла поступить с ней куда суровей и лишить женщину свободы вплоть до 10 лет. Тем более, что травмированный ею человек, на примирение идти не хотел и требовал наказать её.После апелляции Свердловский областной суд отменил данный приговор и отправил дело на пересмотр в тот же Ревдинский городской суд. Но и повторный процесс закончился для ревдинки ровно тем же — 3 с половиной года в колонии общего режима. Правда, с учётом уже отсиженного под стражей, в колонии она пробудет почти на год меньше.К слову, смягчающими обстоятельствами судом были признаны содействие следствию, собственное состояние здоровья подсудимой и помощь престарелым родителям, — поясняет издание «Ревда-Инфо».