Возрастное ограничение 18+
Спасённую из петли кошку пытаются вылечить в Екатеринбурге
Фото: приют «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Кошку по кличке Марсельеза пытаются излечить от травм в одной из ветеринарных клиник Екатеринбурга. Опекает переломанную бедолагу местный приют «Клякса», который специализируется на помощи больным и травмированным животным.
На шее у Марсельезы можно увидеть характерные следы от петли. Кошку пытался повесить какой-то изувер. Злодеянию помешали случайные прохожие, которые животное из петли достали и передали в «Кляксу».
В процессе осмотра выяснилось, что Марсельезу не только вешали. Перед этим, по всей видимости, её ещё и избивали. Об этом говорят травмы, обнаруженные ветеринарами. У неё диагностирован раздробленный перелом левой большой берцовой кости и перелом левой малой берцовой кости.
Лечение таких травм — процесс трудоёмкий и не из дешёвых. А с учётом, что под опекой «Кляксы» находятся десятки и десятки других собак и кошек, понятно, что без общенародной подмоги не обойтись.
Способ поддержать финансово лечение Марсельезы всё тот же: карта Сбербанка, привязанная к номеру телефона 89126025666. Дополнительный способ — через банковский перевод. Реквизиты для этого можно найти в телеграм-канале «Кляксы».
На шее у Марсельезы можно увидеть характерные следы от петли. Кошку пытался повесить какой-то изувер. Злодеянию помешали случайные прохожие, которые животное из петли достали и передали в «Кляксу».
В процессе осмотра выяснилось, что Марсельезу не только вешали. Перед этим, по всей видимости, её ещё и избивали. Об этом говорят травмы, обнаруженные ветеринарами. У неё диагностирован раздробленный перелом левой большой берцовой кости и перелом левой малой берцовой кости.
Лечение таких травм — процесс трудоёмкий и не из дешёвых. А с учётом, что под опекой «Кляксы» находятся десятки и десятки других собак и кошек, понятно, что без общенародной подмоги не обойтись.
Способ поддержать финансово лечение Марсельезы всё тот же: карта Сбербанка, привязанная к номеру телефона 89126025666. Дополнительный способ — через банковский перевод. Реквизиты для этого можно найти в телеграм-канале «Кляксы».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».