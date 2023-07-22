На трассе под Екатеринбургом мужчина жестоко избил собаку

привели слова очевидцев в телеграм-канале «Четвертого канала».

«Избивал битой и тащил в лес пса светлого окраса. Его пыталась остановить от издевательства над животным несколько человек, которые проезжали мимо. Судьба собаки неизвестна, так как он успел затащить ее в свою машину»,