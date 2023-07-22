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На трассе под Екатеринбургом мужчина жестоко избил собаку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На трассе под Екатеринбургом проезжавшие на машине люди стали свидетелями того, как мужчина жестоко избивал собаку. Очевидцы уверяют, что живодер использовал для избиения биту.
Известно, что информацию о произошедшем уже зарегистрировали в отделе полиции №6 Екатеринбурга. Правоохранители намерены установить обстоятельства случившегося.
«Избивал битой и тащил в лес пса светлого окраса. Его пыталась остановить от издевательства над животным несколько человек, которые проезжали мимо. Судьба собаки неизвестна, так как он успел затащить ее в свою машину»,
– привели слова очевидцев в телеграм-канале «Четвертого канала».
Известно, что информацию о произошедшем уже зарегистрировали в отделе полиции №6 Екатеринбурга. Правоохранители намерены установить обстоятельства случившегося.
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