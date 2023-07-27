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Антипрививочников обвинили в росте коклюша в уральской столице
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В уральской столице врачи государственных и частных больниц зафиксировали небольшой, но заметный рост довольно редкого заболевания – коклюш. Медики уверены, что в этом виноваты антипрививочники.
Такие сведения приводит портал «Е1» со ссылкой на местных врачей, которые поделились своими наблюдениями на условиях анонимности.
По данным врачей, у взрослых болезнь проявляется не сильно, а маленькие дети из-за коклюша попадают в реанимацию. По этой причине медработники призывают взрослых прививаться ради детей.
В региональном Минздраве официальных комментариев по этому поводу еще не давали.
Коклюш – инфекционная болезнь, передающаяся воздушно-капельным путем. Для нее характерны приступы сильного кашля. Инфекция особенно опасна для детей, так как поражает сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы.
Такие сведения приводит портал «Е1» со ссылкой на местных врачей, которые поделились своими наблюдениями на условиях анонимности.
«Инфекция никуда не делась, но за счет антиваксеров растет число заболевших. Прослойка непривитого населения растет с каждым годом – и это провоцирует рост заболеваний»,
– приводят слова одного из медицинских специалистов.
По данным врачей, у взрослых болезнь проявляется не сильно, а маленькие дети из-за коклюша попадают в реанимацию. По этой причине медработники призывают взрослых прививаться ради детей.
В региональном Минздраве официальных комментариев по этому поводу еще не давали.
Коклюш – инфекционная болезнь, передающаяся воздушно-капельным путем. Для нее характерны приступы сильного кашля. Инфекция особенно опасна для детей, так как поражает сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы.
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