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Антипрививочников обвинили в росте коклюша в уральской столице

11.55 Воскресенье, 30 июля 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В уральской столице врачи государственных и частных больниц зафиксировали небольшой, но заметный рост довольно редкого заболевания – коклюш. Медики уверены, что в этом виноваты антипрививочники.

Такие сведения приводит портал «Е1» со ссылкой на местных врачей, которые поделились своими наблюдениями на условиях анонимности.

«Инфекция никуда не делась, но за счет антиваксеров растет число заболевших. Прослойка непривитого населения растет с каждым годом – и это провоцирует рост заболеваний»,

– приводят слова одного из медицинских специалистов.


По данным врачей, у взрослых болезнь проявляется не сильно, а маленькие дети из-за коклюша попадают в реанимацию. По этой причине медработники призывают взрослых прививаться ради детей.

В региональном Минздраве официальных комментариев по этому поводу еще не давали.

Коклюш – инфекционная болезнь, передающаяся воздушно-капельным путем. Для нее характерны приступы сильного кашля. Инфекция особенно опасна для детей, так как поражает сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:55 Антипрививочников обвинили в росте коклюша в уральской столице
10:39 Пожар на площади 100 квадратов произошел в Краснотурьинске
09:33 Один человек погиб в ДТП в поселке Шабры под Екатеринбургом
22:18 ФК «Урал» не смог обыграть соперника из Нижнего Новгорода
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16:21 На два месяца в СИЗО отправили мужчину, державшего в своей квартире восьмилетнюю девочку
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14:03 У свердловского министерства по управлению госимуществом появятся новые полномочия
12:38 Ко дню 300-летия Екатеринбурга в центре хотят установить арку в виде сердца
11:45 В Свердловской области действуют два лесных пожара
11:12 Каждый пятый уралец сталкивался с сексуализированными домогательствами на работе
10:21 Пожар на площади 278 квадратов произошел в свердловском поселке
09:34 В Нижнем Тагиле ищут потерпевших от рук продавцов порошковых огнетушителей
21:01 Убивший соседа екатеринбургский меломан отправится на долгий срок в колонию
20:37 Глава Тавдинского округа пообещал решить проблему гудронных «ловушек»
20:13 Нижнетагильский «Водоканал» поймали на нарушениях
19:43 Безответственные посетители погубили павлина из Екатеринбургского зоопарка
18:59 Иномарка с прицепом перевернулась под Дегтярском
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