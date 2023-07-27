Антипрививочников обвинили в росте коклюша в уральской столице





– приводят слова одного из медицинских специалистов. «Инфекция никуда не делась, но за счет антиваксеров растет число заболевших. Прослойка непривитого населения растет с каждым годом – и это провоцирует рост заболеваний»,

Коклюш – инфекционная болезнь, передающаяся воздушно-капельным путем. Для нее характерны приступы сильного кашля. Инфекция особенно опасна для детей, так как поражает сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости